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ТЭК 02.03.2020 21:44

SOCAR в 2020г может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти – глава Белнефтехим

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году - до 1 млн т нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и т.д. Но это будет на постоянной основе", - заявил Рыбаков по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, сообщает государственное агентство агентство «БЕЛТА».

Глава концерна напомнил, что Беларусь с компанией SOCAR связывают давние связи, белорусские НПЗ уже перерабатывали азербайджанскую нефть. "Коллеги подтвердили возможность продолжения этого сотрудничества в текущем году и последующие годы, это стратегическое сотрудничество. В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована, в том числе, и трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов, в том числе, в Украину, Беларусь", - пояснил он.

"Сегодня достигнуто принципиальное согласие по такому стратегическому сотрудничеству, как в текущем году, так и в последующие годы", - подчеркнул Рыбаков.
Кроме того, сообщил он, с руководством SOCAR обсуждалось расширение участия азербайджанской компании в инвестпроектах на территории Беларуси. Рыбаков напомнил, что подразделение SOCAR уже работает на Мозырском НПЗ. "Они зарекомендовали себя как качественные, надежные партнеры, выполняющие все свои обязательства в срок", - сообщил Рыбаков. Поэтому обсуждалось возможное участие SOCAR в проектах на "Нафтане" и других предприятиях в системе концерна "Белнефтехим", а также в проектах в других отраслях.

Как сообщалось, SOCAR отправит первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т. Ориентировочно 20 марта планируется отгрузить второй танкер из грузинского порта Супса также объемом около 85 тыс. т.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, ПОСТАВКА


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