В Латвии выявлена первая заболевшая коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.
По информации Латвийского телевидения, вирус обнаружен у женщины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи организует ее перевозку в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.
В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.
В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.
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