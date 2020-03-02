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Здравоохранение 02.03.2020 21:54

В Латвии выявлена первая заболевшая коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден в Латвии, сообщили в понедельник агентству BNS в Министерстве здравоохранения республики.

По информации Латвийского телевидения, вирус обнаружен у женщины. Бригада Службы неотложной медицинской помощи организует ее перевозку в Латвийский центр инфектологии. Состояние здоровья женщины не тяжелое.

В 20:00 по местному времени Минздрав планирует провести пресс-конференцию, на которой будет рассказано о дальнейших действиях ответственных служб и рекомендациях для населения.

В пресс-конференции примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, а также главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической больницы Людмила Викнса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]