Буттиджич поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах

Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич заявил о своей поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена.
"Я ищу лидера. Я ищу президента, который будет выявлять лучшее в каждом из нас, и я призываю всех, кто был частью моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президенте - скоро он станет президентом - Джо Байдене", - сказал Буттиджич во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников бывшего вице-президента в Далласе, который транслировали американские телеканалы.
Он добавил, что главной целью его участия в выборах было "сплотить страну, чтобы победить Дональда Трампа и выиграть эпоху для ценностей, которые мы разделяем".
"И это всегда было целью гораздо более важной, чем то, чтобы я стал президентом, и именно во имя этой самой цели я рад поддержать Джо Байдена на посту президента", - отметил Буттиджич.
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