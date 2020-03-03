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Дальнее зарубежье 03.03.2020 10:59

Буттиджич поддержит кандидатуру Байдена на президентских выборах

Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич заявил о своей поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Я ищу лидера. Я ищу президента, который будет выявлять лучшее в каждом из нас, и я призываю всех, кто был частью моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президенте - скоро он станет президентом - Джо Байдене", - сказал Буттиджич во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников бывшего вице-президента в Далласе, который транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что главной целью его участия в выборах было "сплотить страну, чтобы победить Дональда Трампа и выиграть эпоху для ценностей, которые мы разделяем".

"И это всегда было целью гораздо более важной, чем то, чтобы я стал президентом, и именно во имя этой самой цели я рад поддержать Джо Байдена на посту президента", - отметил Буттиджич.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БУТТИДЖИЧ, БАЙДЕН, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]