Кандидатура нынешнего посла США в Норвегии направлена на утверждение в Сенат на пост министра ВМС

Президент США Дональд Трамп направил кандидатуру нынешнего посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на утверждение в Сенат на пост министра ВМС.
Кандидатура Брейтуэйта была направлена на утверждение в Сенат, сообщил Белый дом.
Брейтуэйт служил послом в Норвегии с февраля 2018 года и является отставным контр-адмиралом ВМС.
Министр обороны США Марк Эспер сказал журналистам в понедельник, что он рекомендовал Брейтуэйта на эту должность.
"Кеннет Брейтуэйт-человек, которого я знаю уже довольно давно. Я думаю, он очень способный. Это моя рекомендация президенту", - сказал он в интервью Defense News.
Предшественник Брейтуэйта Ричард Спенсер ушел о в отставку в ноябре после того, как Эспер попросил его об отставке за рассмотрение спорного дела морского пехотинца Эдварда Галлахера.
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