Ведущая китайская газета призывает ужесточить меры по ограничению въезда в страну иностранцев

Орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао" привала власти страны еще больше усилить контроль на границах и ужесточить меры по въезду в страну граждан тех стран, в которых наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.
Издание предупреждает, что бытующее у некоторых чиновников мнение о том, что "надо заботиться только о том, чтобы противостоять распространению инфекции внутри страны, не думая о въезжающих иностранцах", ошибочно.
В качестве примера она приводит данные о том, что из 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране за истекшие стуки, за исключением провинции Хубэй, семь "импортированы" в провинцию Чжэцзян.
Ранее аналогичные случаи были отмечены в Пекине, провинции Гуандун и других районах Китая.
Газета признает, что Национальная миграционная служба поставила перед собой важнейшую задачу по предотвращению риска ввоза инфекции из-за рубежа, таможенная служба запустила систему декларирования состояния здоровья и ввела строгий карантин для въезда и выезда. "Но таких жестких мер должно быть больше", - пишет она.
По мнению автора публикации это не должно означать "полное закрытие дверей в страну или же игнорирование иностранцев". Необходим активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями, согласование и принятие совместных мер по преодолению заболевания, с которым столкнулся весь мир.
Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Лукашенко проведет совещание на тему поставок нефти
Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном до 24 марта
ЦБ Азербайджана планирует централизованное просвещение населения в вопросах страхования
Шесть случаев коронавируса зафиксировано в РФ с середины февраля - Роспотребнадзор
В Китае за сутки зарегистрирован 31 новый случай смерти из-за коронавируса, общее число жертв - 2,943 тыс. - Госкомздрав КНР
ИВ Ленкорани отбирает подрядчиков для ряда ремонтных работ
SOCAR получит 9 млн манатов на работы по газификации на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта