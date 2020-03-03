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Дальнее зарубежье 03.03.2020 11:14

Ведущая китайская газета призывает ужесточить меры по ограничению въезда в страну иностранцев

Орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао" привала власти страны еще больше усилить контроль на границах и ужесточить меры по въезду в страну граждан тех стран, в которых наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.

Издание предупреждает, что бытующее у некоторых чиновников мнение о том, что "надо заботиться только о том, чтобы противостоять распространению инфекции внутри страны, не думая о въезжающих иностранцах", ошибочно.

В качестве примера она приводит данные о том, что из 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране за истекшие стуки, за исключением провинции Хубэй, семь "импортированы" в провинцию Чжэцзян.

Ранее аналогичные случаи были отмечены в Пекине, провинции Гуандун и других районах Китая.

Газета признает, что Национальная миграционная служба поставила перед собой важнейшую задачу по предотвращению риска ввоза инфекции из-за рубежа, таможенная служба запустила систему декларирования состояния здоровья и ввела строгий карантин для въезда и выезда. "Но таких жестких мер должно быть больше", - пишет она.

По мнению автора публикации это не должно означать "полное закрытие дверей в страну или же игнорирование иностранцев". Необходим активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями, согласование и принятие совместных мер по преодолению заболевания, с которым столкнулся весь мир.

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Тэги: КИТАЙ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]