Ведущая китайская газета призывает ужесточить меры по ограничению въезда в страну иностранцев

Орган ЦК Компартии Китая газета "Жэньминь жибао" привала власти страны еще больше усилить контроль на границах и ужесточить меры по въезду в страну граждан тех стран, в которых наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.

Издание предупреждает, что бытующее у некоторых чиновников мнение о том, что "надо заботиться только о том, чтобы противостоять распространению инфекции внутри страны, не думая о въезжающих иностранцах", ошибочно.

В качестве примера она приводит данные о том, что из 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране за истекшие стуки, за исключением провинции Хубэй, семь "импортированы" в провинцию Чжэцзян.

Ранее аналогичные случаи были отмечены в Пекине, провинции Гуандун и других районах Китая.

Газета признает, что Национальная миграционная служба поставила перед собой важнейшую задачу по предотвращению риска ввоза инфекции из-за рубежа, таможенная служба запустила систему декларирования состояния здоровья и ввела строгий карантин для въезда и выезда. "Но таких жестких мер должно быть больше", - пишет она.

По мнению автора публикации это не должно означать "полное закрытие дверей в страну или же игнорирование иностранцев". Необходим активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями, согласование и принятие совместных мер по преодолению заболевания, с которым столкнулся весь мир.