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Карабахский конфликт 03.03.2020 10:35

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 4 марта проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг пройдет в направлении Физулинского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика - Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОБСЕ, МОНИТОРИНГ, КАРАБАХ


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