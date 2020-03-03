Глава МИД Турции обвинил Европу в невыполнении обязательств по мигрантам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в том, что Европа не выполнила даже наполовину своих обещаний по оказании Турции помощи в вопросах размещения и обеспечения беженцев из Сирии.
"Европейский Союз не выплатил и половины из 6 млрд евро, которые он обещал Анкаре для сирийцев. Он не выполнил обязательств по добровольному гуманитарному допуску (в страны ЕС - ИФ), и не поддержал план Турции по созданию зоны безопасности в Сирии", - написал министр в своем твиттере.
Чавушоглу добавил, что Турция не может применять силу в отношении нелегальных мигрантов, которые хотят покинуть страну.
"ЕС закрывал глаза на проблему много лет. Не настало ли время взять на себя ответственность?", - отметил глава турецкого МИД.
Эти заявления стали ответом министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, который накануне написал в твиттере: "Мы видим, какое бремя легло на Турцию. Однако Турция должна продолжать выполнять свои обязательства по соглашению с ЕС. ЕС вносит свой вклад в достойную заботу о беженцах. Мы не можем позволить им стать мячом в геополитической игре".
ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро в качестве финансовой помощи для финансирования проектов по приему сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу.
Число сирийских беженцев в Турцию, намеревающихся затем попасть в Европу, растет в связи с обострением обстановки в сирийской провинции Идлиб.
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