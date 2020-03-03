МИД Узбекистана сообщил о новых рейсах в Южную Корею после приостановки авиасообщения из-за коронавируса

МИД Узбекистана сообщил о новых авиарейсах в Южную Корею 8,15, 22 и 29 марта и предупредил об обязательном 14-дневном карантине для всех, прибывающих из этой страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Узбекистана, авиакомпании двух стран 8,15, 22 и 29 марта поочередно выполнят рейсы по маршруту Сеул - Ташкент.
"При этом необходимо принять во внимание, что по возвращению в Ташкент пассажиры будут размещены на карантин в течение 14 дней в специально отведенном месте за пределами столицы. После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства", - говорится в сообщении министерства.
Со своей стороны посольство Узбекистана в Сеуле рекомендует гражданам Узбекистана "без паники, спокойно еще раз тщательно взвесить целесообразность возвращения на родину, поскольку правительством Республики Корея предпринимаются все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса (...) и в случае выявления заболевания иностранным гражданам гарантируется оказание бесплатного квалифицированного медицинского лечения".
Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 марта прекратил регулярное авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
По данным министерства занятости Узбекистана, республика с 2007 года осуществляет организованную отправку своих граждан в Республику Корея для трудовой деятельности. В 2019 году корейская сторона выделила для Узбекистана квоту в 3,2 тыс. человек.
Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4812 человек, скончались 28 человек.
Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
ЦБ Азербайджана планирует централизованное просвещение населения в вопросах страхования
Шесть случаев коронавируса зафиксировано в РФ с середины февраля - Роспотребнадзор
В Китае за сутки зарегистрирован 31 новый случай смерти из-за коронавируса, общее число жертв - 2,943 тыс. - Госкомздрав КНР
ИВ Ленкорани отбирает подрядчиков для ряда ремонтных работ
SOCAR получит 9 млн манатов на работы по газификации на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Инвесторы с иностранным капиталом намерены установить в Литве ветряные установки на 300 МВт
Партия Нетаньяху продолжает лидировать после обработки более 60% бюллетеней
Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта