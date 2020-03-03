МИД Узбекистана сообщил о новых рейсах в Южную Корею после приостановки авиасообщения из-за коронавируса

МИД Узбекистана сообщил о новых авиарейсах в Южную Корею 8,15, 22 и 29 марта и предупредил об обязательном 14-дневном карантине для всех, прибывающих из этой страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Узбекистана, авиакомпании двух стран 8,15, 22 и 29 марта поочередно выполнят рейсы по маршруту Сеул - Ташкент.

"При этом необходимо принять во внимание, что по возвращению в Ташкент пассажиры будут размещены на карантин в течение 14 дней в специально отведенном месте за пределами столицы. После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства", - говорится в сообщении министерства.

Со своей стороны посольство Узбекистана в Сеуле рекомендует гражданам Узбекистана "без паники, спокойно еще раз тщательно взвесить целесообразность возвращения на родину, поскольку правительством Республики Корея предпринимаются все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса (...) и в случае выявления заболевания иностранным гражданам гарантируется оказание бесплатного квалифицированного медицинского лечения".

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 марта прекратил регулярное авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.

По данным министерства занятости Узбекистана, республика с 2007 года осуществляет организованную отправку своих граждан в Республику Корея для трудовой деятельности. В 2019 году корейская сторона выделила для Узбекистана квоту в 3,2 тыс. человек.

Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4812 человек, скончались 28 человек.