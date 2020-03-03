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ТЭК 03.03.2020 10:41

Азербайджан обнулил до 2021г таможенные пошлины на импорт реактивного топлива и керосина

Импорт в Азербайджан топлива для реактивных двигателей и керосина освобождается от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 27 февраля 2020 года, оно вступает в силу через 30 дней с момента опубликования (2 апреля 2020 года – ИФ).

«Импорт в Азербайджан топлива для реактивных двигателей марки ТС-1 будет облагаться нулевой таможенной пошлиной, прочего топлива для реактивных двигателей - пошлиной в размере 15%», - отмечается в постановлении кабмина

Также по данным правительства, таможенные пошлины на импорт в Азербайджан осветительного керосина марки КО-20 и керосина для технических целей марки КТ-2 до 1 января 2021 года снижены с 15% до 0.

Вместе с тем, импорт в Азербайджан прочих видов керосина будет облагаться таможенными пошлинами в размере 15%.

Другим постановлением кабмина, ставка акциза при импорте керосина марки ТС-1 для реактивных двигателей до 1 января 2021 года составит 1 манат за тонну, прочего топлива для реактивных двигателей – 80 манат за тонну, осветительного керосина марки КО-20 и керосина для технических целей марки КТ-2 – 1 манат за тонну, керосина для прочих целей – 80 манат за тонну.

Данные ставки по акцизам вступают в силу через 30 дней с момента опубликования (2 апреля 2020 года – ИФ) и будут действительны до 1 января 2021 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТОПЛИВО, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]