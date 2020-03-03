ЦБ Азербайджана планирует централизованное просвещение населения в вопросах страхования

Центральный банк Азербайджана нацелен на централизованное управление процессами просвещения населения в вопросах страхования, считает заместитель председателя правления страховой компании Ateshgah Sigorta Фуад Исмайлов.
«В начале текущего года Центральный банк прислал всем страховым компаниям запрос по поводу мер просвещения, проведенных в прошлом году и запланированных на текущий год. Таким образом, регулятор заинтересован в централизованном подходе к просветительской деятельности страховых компаний», - сказал Исмайлов на встрече с журналистами.
Он считает, что данный подход даст больший эффект, чем действия отдельных страховых компаний. «На сегодняшний день страховые компании проводят различные меры по просвещению общества, но это требует затрат, и каждая компания осуществляет данные работы в соответствие со своим бюджетом. Эти действия дают определенный эффект, но он может быть больше, если меры по просвещению будут осуществляться на более высоком уровне и централизованно», - отметил Исмайлов.
Коснувшись деятельности Ateshgah Sigorta в данном направлении, Исмайлов отметил, что СК активно работает по вопросам просвещения населения.
«Обычно, в течение года наша компания реализует до 30 различных проектов. Они как социальные, так и направлены на просвещение населения. Кроме того, у нас есть договоренности с рядом учебных заведений, и их студенты проходят у нас практику, объясняем им страховое законодательство. Мы также активно занимаемся пиаром в социальных сетях», - сказал Исмайлов.
А. Мамедов
Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Лукашенко проведет совещание на тему поставок нефти
Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном до 24 марта
ИВ Ленкорани отбирает подрядчиков для ряда ремонтных работ
SOCAR получит 9 млн манатов на работы по газификации на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Инвесторы с иностранным капиталом намерены установить в Литве ветряные установки на 300 МВт
Партия Нетаньяху продолжает лидировать после обработки более 60% бюллетеней
Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта