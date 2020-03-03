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Социум 03.03.2020 10:53

ЦБ Азербайджана планирует централизованное просвещение населения в вопросах страхования

Центральный банк Азербайджана нацелен на централизованное управление процессами просвещения населения в вопросах страхования, считает заместитель председателя правления страховой компании Ateshgah Sigorta Фуад Исмайлов.

«В начале текущего года Центральный банк прислал всем страховым компаниям запрос по поводу мер просвещения, проведенных в прошлом году и запланированных на текущий год. Таким образом, регулятор заинтересован в централизованном подходе к просветительской деятельности страховых компаний», - сказал Исмайлов на встрече с журналистами.

Он считает, что данный подход даст больший эффект, чем действия отдельных страховых компаний. «На сегодняшний день страховые компании проводят различные меры по просвещению общества, но это требует затрат, и каждая компания осуществляет данные работы в соответствие со своим бюджетом. Эти действия дают определенный эффект, но он может быть больше, если меры по просвещению будут осуществляться на более высоком уровне и централизованно», - отметил Исмайлов.

Коснувшись деятельности Ateshgah Sigorta в данном направлении, Исмайлов отметил, что СК активно работает по вопросам просвещения населения.

«Обычно, в течение года наша компания реализует до 30 различных проектов. Они как социальные, так и направлены на просвещение населения. Кроме того, у нас есть договоренности с рядом учебных заведений, и их студенты проходят у нас практику, объясняем им страховое законодательство. Мы также активно занимаемся пиаром в социальных сетях», - сказал Исмайлов.

А. Мамедов

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Тэги: ЦБ, СТРАХОВАНИЕ, ПРОСВЯЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]