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Бизнес и законодательство 03.03.2020 10:56

Азербайджанские и грузинские бизнесмены обсудят в Тбилиси вопросы сотрудничества

Азербайджано-Грузинский бизнес-форум пройдет 5 марта в Тбилиси, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В работе форума примут участие представители деловых кругов Азербайджана и Грузии.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы энергетического сотрудничества и их перспективы, возможности свободно-экономической зоны Хуалинг в Кутаиси, история успеха ведения бизнеса в Грузии, проекты развития в Азербайджане.

«Также в рамках форума состоятся двухсторонние встречи бизнесменов Азербайджана и Грузии», - подчеркнули в фонде.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ФОРУМ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]