Азербайджанские и грузинские бизнесмены обсудят в Тбилиси вопросы сотрудничества

Азербайджано-Грузинский бизнес-форум пройдет 5 марта в Тбилиси, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
В работе форума примут участие представители деловых кругов Азербайджана и Грузии.
В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы энергетического сотрудничества и их перспективы, возможности свободно-экономической зоны Хуалинг в Кутаиси, история успеха ведения бизнеса в Грузии, проекты развития в Азербайджане.
«Также в рамках форума состоятся двухсторонние встречи бизнесменов Азербайджана и Грузии», - подчеркнули в фонде.
Б.Рустамбеков
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