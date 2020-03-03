Азербайджанские и грузинские бизнесмены обсудят в Тбилиси вопросы сотрудничества

Азербайджано-Грузинский бизнес-форум пройдет 5 марта в Тбилиси, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

В работе форума примут участие представители деловых кругов Азербайджана и Грузии.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы энергетического сотрудничества и их перспективы, возможности свободно-экономической зоны Хуалинг в Кутаиси, история успеха ведения бизнеса в Грузии, проекты развития в Азербайджане.

«Также в рамках форума состоятся двухсторонние встречи бизнесменов Азербайджана и Грузии», - подчеркнули в фонде.

Б.Рустамбеков