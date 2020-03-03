Структура Минздрава Азербайджана закупает реактивы

ПЮЛ «Центр аналитической экспертизы» (входит в структуре Минздрава Азербайджана) объявило тендер на закупку реактивов и других лабораторных принадлежностей.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 13 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 14 апреля в 15:00.

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Х.Насирзаде