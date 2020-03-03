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Инфраструктура и тендеры 03.03.2020 11:12

Структура Минздрава Азербайджана закупает реактивы

ПЮЛ «Центр аналитической экспертизы» (входит в структуре Минздрава Азербайджана) объявило тендер на закупку реактивов и других лабораторных принадлежностей.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 13 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 14 апреля в 15:00.

Телефон: (+99412) 596-05-20, факс: (+99412) 596-07-16. Контактное лицо: Вугар Халилов. E-mail: [email protected]

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]