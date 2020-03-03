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03.03.2020 11:17

ИВ Ленкорани отбирает подрядчиков для ряда ремонтных работ

Исполнительная власть города Ленкорани объявила два тендера на проведение ремонтных работ.

Первый тендер предусматривает ремонт автомобильных дорог, включая ремонт парков и заборов вдоль дорог, закупку цветочных кустов.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов по каждому лоту.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 8 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 9 апреля в 15:00.

Второй тендер предусматривает капремонт жилых домов в Ленкорани.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 9 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 10 апреля в 15:00.

Контактное лицо: Ровшан Искендерли. Телефон: (+99425) 255-30-73.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИВ, РЕМОНТ, РАБОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]