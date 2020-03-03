ИВ Ленкорани отбирает подрядчиков для ряда ремонтных работ

Исполнительная власть города Ленкорани объявила два тендера на проведение ремонтных работ.
Первый тендер предусматривает ремонт автомобильных дорог, включая ремонт парков и заборов вдоль дорог, закупку цветочных кустов.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов по каждому лоту.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 8 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 9 апреля в 15:00.
Второй тендер предусматривает капремонт жилых домов в Ленкорани.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 9 апреля. Тендерная процедура вскрытия пакетов состоится 10 апреля в 15:00.
Контактное лицо: Ровшан Искендерли. Телефон: (+99425) 255-30-73.
Х.Насирзаде
Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Лукашенко проведет совещание на тему поставок нефти
Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном до 24 марта
ЦБ Азербайджана планирует централизованное просвещение населения в вопросах страхования
Шесть случаев коронавируса зафиксировано в РФ с середины февраля - Роспотребнадзор
В Китае за сутки зарегистрирован 31 новый случай смерти из-за коронавируса, общее число жертв - 2,943 тыс. - Госкомздрав КНР
Инвесторы с иностранным капиталом намерены установить в Литве ветряные установки на 300 МВт
Партия Нетаньяху продолжает лидировать после обработки более 60% бюллетеней
Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта