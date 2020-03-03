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Внешняя политика 03.03.2020 11:20

Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции

Азербайджан и Турция увеличили срок безвизового пребывания для туристов двух стран с 30 до 90 дней, заявил турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

«В настоящее время граждане Азербайджана и Турции могут посещать друг друга в качестве туристов без визы сроком на 30 дней. Мы увеличим этот период до 90 дней. Соответствующее соглашение было подписано на минувшей неделе в рамках визита в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», - сказал дипломат в интервью агентству «Анадолу».

Посол отметил, что увеличение срока безвизового пребывания между Азербайджаном и Турцией облегчит турпоток между двумя странами.

«Ограничения были причинами жалоб, как со стороны граждан Азербайджана, так и Турции. Было важным решение подобного рода проблем, поэтому и было заключено соглашение, поощряющее людей на поездки», - сказал дипломат.

Как сообщалось, 25 февраля в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции «О взаимном освобождении от виз».

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИЗА, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]