Баку и Анкара упрощают визовый режим для туристов двух стран – посол Турции

Азербайджан и Турция увеличили срок безвизового пребывания для туристов двух стран с 30 до 90 дней, заявил турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

«В настоящее время граждане Азербайджана и Турции могут посещать друг друга в качестве туристов без визы сроком на 30 дней. Мы увеличим этот период до 90 дней. Соответствующее соглашение было подписано на минувшей неделе в рамках визита в Баку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», - сказал дипломат в интервью агентству «Анадолу».

Посол отметил, что увеличение срока безвизового пребывания между Азербайджаном и Турцией облегчит турпоток между двумя странами.

«Ограничения были причинами жалоб, как со стороны граждан Азербайджана, так и Турции. Было важным решение подобного рода проблем, поэтому и было заключено соглашение, поощряющее людей на поездки», - сказал дипломат.

Как сообщалось, 25 февраля в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции «О взаимном освобождении от виз».

Н.Аббасова