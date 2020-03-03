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Транспорт и связь 03.03.2020 11:32

Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном до 24 марта

Армения из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном до 24 марта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

24 февраля Армения приняла решение о двухнедельном ограничении авиасообщения с Ираном и приостановке сухопутного сообщения с Исламской республикой из-за угрозы распространения Covid-19 на тот же срок.

2 марта власти Армении ввели временный визовый режим с Ираном.

Во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке", что новых случаев коронавируса в Армении не выявлено.

"Проведено 17 новых тестов, все результаты отрицательные. В Армении выявлен один случай коронавируса. Наш гражданин чувствует себя хорошо, температуры нет", - сказал Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]