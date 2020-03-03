Армения продлила ограничение на авиасообщение с Ираном до 24 марта

Армения из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 приняла решение продлить ограничение на сухопутное и авиасообщение с Ираном до 24 марта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.
24 февраля Армения приняла решение о двухнедельном ограничении авиасообщения с Ираном и приостановке сухопутного сообщения с Исламской республикой из-за угрозы распространения Covid-19 на тот же срок.
2 марта власти Армении ввели временный визовый режим с Ираном.
Во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке", что новых случаев коронавируса в Армении не выявлено.
"Проведено 17 новых тестов, все результаты отрицательные. В Армении выявлен один случай коронавируса. Наш гражданин чувствует себя хорошо, температуры нет", - сказал Пашинян.
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