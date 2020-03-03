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Дальнее зарубежье 03.03.2020 11:30

Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

Один из самых активных вулканов в Индонезии -Мерапи -начал извергаться на острове Ява, сообщают во вторник азиатские СМИ.

В связи с этим власти приняли решение временно закрыть международный аэропорт в городе Суракарта.

Вулкан Мерапи выбрасывал пепел и песок на высоту около 6 км. Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям подходить ближе чем на 3 км к вулкану.

Последнее сильное крупное извержение Мерапи произошло в 2010 году, тогда погибли 300 человек, еще около 280 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами стали 1,3 тыс. человек.

Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява близ город Джокьякарта и считается одним из самых активных в Индонезии.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЯВА, ВУЛКАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]