Извержение вулкана на острове Ява привело к закрытию международного аэропорта

Один из самых активных вулканов в Индонезии -Мерапи -начал извергаться на острове Ява, сообщают во вторник азиатские СМИ.
В связи с этим власти приняли решение временно закрыть международный аэропорт в городе Суракарта.
Вулкан Мерапи выбрасывал пепел и песок на высоту около 6 км. Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям подходить ближе чем на 3 км к вулкану.
Последнее сильное крупное извержение Мерапи произошло в 2010 году, тогда погибли 300 человек, еще около 280 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами стали 1,3 тыс. человек.
Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява близ город Джокьякарта и считается одним из самых активных в Индонезии.
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