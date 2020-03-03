Партия Нетаньяху продолжает лидировать после обработки более 60% бюллетеней

После обработки порядка 62% избирательных бюллетеней правящая израильская партия "Ликуд" сохраняет преимущество перед оппозиционной "Кахоль-Лаван", сообщает The Times of Israel.

Так, "Ликуд" набирает 28,5% голосов или примерно 34 мандата, а "Кахоль-Лаван" - 24,6%, примерно 30 мандатов. На третьем месте общий список четырех арабских партий с 15,2% голосов. Остальные партии набирают менее 10%.

Ожидается, что окончательные официальные результаты выборов будут объявлены через неделю.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник утром уже выступил перед сторонниками в Тель-Авиве, заявив о "сокрушительной победе". Он заявил, что собирается начать переговоры с членами блока правых партий вокруг формирования правительства.