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Дальнее зарубежье 03.03.2020 11:31

Партия Нетаньяху продолжает лидировать после обработки более 60% бюллетеней

После обработки порядка 62% избирательных бюллетеней правящая израильская партия "Ликуд" сохраняет преимущество перед оппозиционной "Кахоль-Лаван", сообщает The Times of Israel.

Так, "Ликуд" набирает 28,5% голосов или примерно 34 мандата, а "Кахоль-Лаван" - 24,6%, примерно 30 мандатов. На третьем месте общий список четырех арабских партий с 15,2% голосов. Остальные партии набирают менее 10%.

Ожидается, что окончательные официальные результаты выборов будут объявлены через неделю.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник утром уже выступил перед сторонниками в Тель-Авиве, заявив о "сокрушительной победе". Он заявил, что собирается начать переговоры с членами блока правых партий вокруг формирования правительства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, БЮЛЛЕТЕНИ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]