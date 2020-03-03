В Кремле допустили возможность саммита Россия-Турция-Иран в случае согласования графиков лидеров

Саммит Россия-Турция-Иран состоится в случае, если удастся согласовать графики лидеров трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможность такой встречи проговаривалась, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Хасаном Рухани. Там не удалось просто полностью согласовать графики трех президентов: Путина, Эрдогана и Рухани. Поэтому в целом она на повестке дня, и когда удастся, и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - сказал Песков журналистам во вторник.