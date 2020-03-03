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Регион 03.03.2020 17:34

В Кремле допустили возможность саммита Россия-Турция-Иран в случае согласования графиков лидеров

Саммит Россия-Турция-Иран состоится в случае, если удастся согласовать графики лидеров трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возможность такой встречи проговаривалась, действительно, во время беседы нашего президента с президентом Ирана Хасаном Рухани. Там не удалось просто полностью согласовать графики трех президентов: Путина, Эрдогана и Рухани. Поэтому в целом она на повестке дня, и когда удастся, и в случае, если удастся согласовать графики трех президентов, она состоится", - сказал Песков журналистам во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]