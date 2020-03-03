Отменившие туры в Италию из-за вируса россияне смогут бесплатно переоформить визы

Италия бесплатно выдаст годовые шенгенские визы российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-службе посольства Италии в Москве.
"Наши российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии, и мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации (коронавируса - ИФ) российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России", - цитирует пресс-служба посла Паскуале Терраччано.
Посол подчеркнул, что визовые центры смогут выдавать визы с годовым сроком действия взамен тех, которые были оформлены на март, апрель и май.
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Италию после соответствующей рекомендации Ростуризма от 27 февраля. При этом по уже купленным путевкам туристы могут выехать без проблем или же аннулировать их без штрафов. Для самостоятельных туристов ничего не изменилось: авиакомпании осуществляют рейсы в обычном режиме. Тем не менее, из-за опасений в связи с коронавирусом некоторые путешественники отменили поездки в Италию на ближайшие даты.
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