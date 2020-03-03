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СНГ 03.03.2020 20:22

Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), как ожидается, одобрит в среду продление индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

"Если не произойдет изменений в последнюю минуту, решение состоится завтра. Его принятие предусмотрено без обсуждения", - сказал собеседник агентства во вторник в Брюсселе.

В повестку Coreper внесен вопрос "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и о замораживании банковских активов в ЕС.

Совет ЕС 28 января 2020 года добавил к соответствующему санкционному списку семь человек. В данном случае санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в Крыму и Севастополе.

Теперь, по данным на январь, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц и 44 юридических лица.

Эти ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Данные санкции продлевались каждые полгода.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]