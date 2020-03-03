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ТЭК 03.03.2020 22:32

Белнефтехим продолжает работу по привлечению к поставкам нефти малых российских НК

Концерн "Белнефтехим" намерен расширять сотрудничество с небольшими российскими нефтекомпаниям по поставкам нефти в Белоруссию, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после совещания у президента страны Александра Лукашенко во вторник.

"Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Белоруссии, так и на внутреннем рынке России", - цитирует Рыбакова госагентство "БелТА".

При этом глава концерна подчеркнул, что с крупными российскими поставщиками нефти пока договоренности не достигнуты.

"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с республикой. Мы продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые мы рассчитываем", - сказал он.

По словам Рыбакова, "параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти".

Ранее сообщалось, что из-за разногласий в цене сырья основные российские нефтекомпании не поставляют нефть в Белоруссию с начала этого года. Белорусские НПЗ работают с загрузкой 50%.

По данным российского ЦДУ ТЭК, поставки нефти из России в Белоруссию в январе-феврале 2020 года составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше, чем в январе-феврале 2019 года. Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в январе-феврале осуществляли только НК группы "Сафмар". По информации "Белнефтехима", с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в республику.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]