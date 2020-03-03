Белнефтехим продолжает работу по привлечению к поставкам нефти малых российских НК

Концерн "Белнефтехим" намерен расширять сотрудничество с небольшими российскими нефтекомпаниям по поставкам нефти в Белоруссию, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после совещания у президента страны Александра Лукашенко во вторник.
"Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Белоруссии, так и на внутреннем рынке России", - цитирует Рыбакова госагентство "БелТА".
При этом глава концерна подчеркнул, что с крупными российскими поставщиками нефти пока договоренности не достигнуты.
"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с республикой. Мы продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые мы рассчитываем", - сказал он.
По словам Рыбакова, "параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти".
Ранее сообщалось, что из-за разногласий в цене сырья основные российские нефтекомпании не поставляют нефть в Белоруссию с начала этого года. Белорусские НПЗ работают с загрузкой 50%.
По данным российского ЦДУ ТЭК, поставки нефти из России в Белоруссию в январе-феврале 2020 года составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше, чем в январе-феврале 2019 года. Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в январе-феврале осуществляли только НК группы "Сафмар". По информации "Белнефтехима", с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в республику.
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
ВС Азербайджана провели рекогносцировку местности
Президент Азербайджана и губернатор Ростовской области обсудили вопросы сотрудничества
Туриндустрия Грузии просит помощи государства в связи с потерями от коронавируса
Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - глава ВОЗ
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шамкирском районе
Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для бурения 43 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера Украины
В тбилисских гостиницах из-за коронавируса отменены до 90% броней - глава Ассоциации отелей и ресторанов
Отменившие туры в Италию из-за вируса россияне смогут бесплатно переоформить визы
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Компания PROKON открыла новый офис в Анкаре, Турция
Состоялся очередной CEO Brunch
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта