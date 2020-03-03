Все больше политиков-демократов выражают готовность поддержать Байдена

Многочисленные политики-демократы выражают готовность поддержкать участника президентской гонки бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает издание The Hill.

В понедельник на мероприятии Байдена в Далласе бывший претендент на участие в выборах от демократов Бето О`Рурк заявил, что он отдаст свой голос за Байдена. Также в поддержку бывшего вице-президента США в Далласе выступили выбывшие из президентской гонки Пит Буттиджич и Эми Клобушар.

Еще одной значимой фигурой в Демократической партии США, поддержавшей Байдена, стал бывший лидер большинства в сенате Гарри Рид.

"Демократам нужен кандидат, который может собрать самую большую, самую разнородную коалицию, чтобы победить Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ) и руководить нашей страной после того урона, который нанес Трамп. Этот кандидат - Джо Байден", - заявил Рид.

В поддержку Байдена высказались Терри Маколифф и Тим Кейн - оба бывшие председатели Национального комитета Демократической партии.

Кроме того, постепенно готовность примкнуть к Байдену выражают все больше конгрессменов-демократов, в том числе и те, кто не считаются его близкими соратниками.

Американские СМИ отмечают, что своей поддержкой Байдену эти демократы пытаются помешать другому участнику президентской гонки Берни Сандерсу, отмечает The Hill. Все те, кто отдает предпочтение Байдену, центристскому кандидату - представители истеблишмента, в то время как Берни Сандерс называет себя "демократическим социалистом", в Конгрессе он выступает в качестве независимого сенатора, хотя и тесно связывает себя с Демократической партией.

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.

На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.