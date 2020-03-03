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Дальнее зарубежье 03.03.2020 20:45

Президента Финляндии пригласили в Москву на 9 мая

Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. (...) 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. (...) президент Ниинистё имеет приглашение президента Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров во вторник на переговорах с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Глава МИД РФ рассказал Хаависто о его встрече с Ниинистё: "Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинистё".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]