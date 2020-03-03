Президента Финляндии пригласили в Москву на 9 мая

Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом году у нас еще несколько очень значимых юбилеев, в том числе отмечаемое в декабре столетие установления дипломатических отношений. (...) 9 мая мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. (...) президент Ниинистё имеет приглашение президента Путина принять участие в этих торжествах", - сказал Лавров во вторник на переговорах с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

Глава МИД РФ рассказал Хаависто о его встрече с Ниинистё: "Сегодня на встрече с президентом Финляндии мы подтвердили нацеленность наших отношений на продвижение добрососедства, доверительного диалога и обсудили график предстоящих контактов президентов Путина и Ниинистё".