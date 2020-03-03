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Регион 03.03.2020 22:15

В тбилисских гостиницах из-за коронавируса отменены до 90% броней - глава Ассоциации отелей и ресторанов

Руководитель Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили отмечает, что из-за распространения в мире нового коронавируса Covid-19 туристическая отрасли страны может оказаться на грани банкротства.

"Мы получили первый серьезный удар - за последние 5-6 дней в тбилисских гостиницах 80-90% броней на март и апрель были отменены. Это означает, что отрасль почти на грани банкротства. Я не знаю, что будет завтра", - заявил Алавердашвили во вторник на встрече представителей индустрии туризма, на которой обсуждаются возникшие в Грузии вызовы, связанные с коронавирусом.

При этом он отметил, что коронавирус - глобальная проблема. "Никто не виноват, мы не собираемся никого обвинять. Нам просто нужно сейчас найти выход из этой ситуации, что мы можно сделать, чтобы не встать перед ситуацией вынужденного увольнения персонала в наших отелях и ресторанах", - сказал Алавердашвили.

По его словам, больше всего пострадал Тбилиси, так как в большинстве регионов активный туристический сезон еще не начался, и это несколько облегчило их положение.

"Решение о продлении каникулов отчасти помогло некоторым регионам, поскольку еще некоторое время находящиеся там отели и рестораны, наверное, смогут в большей или меньшей степени продержаться за счет внутреннего туризма, хотя это не решает проблему", - отметил Алавердашвили.

Глава Ассоциации считает, что в связи с возникшей ситуацией очень важно согласовать план действий. "Главная тема здесь - отношения с банками, это вопросы, связанные прежде всего с погашением взятых кредитов, которые неизвестно, как и какими средствами будут покрываться. Это и выплата налогов на имущество, и здесь мы не знаем, как это будет происходить", - сказал Алавердашвили.

Ранее о сложной ситуации, возникшей из-за коронавируса Covid-19 в туристическом секторе Грузии, заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава.

По словам министра, предпринимаемые в Грузии меры по предотвращению распространения этого вируса ущербны, в первую очередь, для туризма. "Прямой ущерб этого сектора только от прекращения полетов из Китая и Ирана составляет не менее 30 млн лари (около $11 млн) в месяц. Исходя из того, сколько времени продлятся эти ограничения, убытки увеличатся. Мы очень надеемся, что мир быстро справится с этим вызовом", - заявила журналистам Турнава.

В Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом Covid-19. Все заболевшие - граждане Грузии, двое из них - мужчины средних лет - прибыли в страну после посещения Ирана, а молодая девушка - после поездки в Италию.

Согласно информации созданного при премьер-министре Грузии Межведомственного координационного совета по коронавирусу, в настоящее время в нескольких медицинских учреждениях в карантине с подозрением на коронавирус находятся более 100 граждан Грузии и других стран.

Грузия с 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса нового типа (Covid-19), а также эвакуировала своих граждан, выразивших желание покинуть территорию КНР. С 23 февраля Грузия приостановила прямое авиасообщение и с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса, а 26 февраля правительство приняло решение ограничить въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана.

В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через госграницу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие из стран, где коронавирус успел распространиться.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, БИЗНЕС, КОРОНАВИРУС


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