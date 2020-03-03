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Дальнее зарубежье 03.03.2020 17:43

Путин обсудил с Меркель по телефону обострение ситуации в сирийском Идлибе - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Идлибской зоне Сирии и положение дел в Ливии, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

"В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - подчеркивается в нем.

Пресс-служба отмечает, что при обмене мнениями о положении дел в Ливии "подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе с.г.".

В ходе разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, "условлено о дальнейших контактах", говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]