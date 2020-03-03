Путин обсудил с Меркель по телефону обострение ситуации в сирийском Идлибе - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Идлибской зоне Сирии и положение дел в Ливии, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

"В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне", - подчеркивается в нем.

Пресс-служба отмечает, что при обмене мнениями о положении дел в Ливии "подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе с.г.".

В ходе разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, "условлено о дальнейших контактах", говорится в сообщении.