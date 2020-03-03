Президент Украины может выдвинуть в премьеры Дениса Шмыгаля - источники

Президент Украины Владимир Зеленский в среду может внести в Верховную Раду Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников во фракции "Слуга народа".

"По состоянию на день вторника, весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмигаля", - сказал один из собеседников агентства.

При этом он допустил возможность того, что "Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру".

Источник отметил, что ранее рассматривался вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности премьера, однако от этого отказались, поскольку представления на назначение министров должны быть подписаны именно премьер-министром.

Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером- министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа 2019 года работал главой Ивано-Франковской областной администрации.

По словам собеседников агентства, в новом правительстве могут появиться ряд новых вице-премьеров, в том числе, по оборонной сфере, о чем ранее сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Рассматривается также вариант появление нового вице-премьера по экономике, его кандидатура обсуждается.

Как полагают собеседники агентства, перемены могут коснуться руководства министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения.

При этом собеседник агентства полагает, что процесс согласования кандидатур в правительство и поиск его конфигурации продолжится до момента внесения в парламент. Он добавил, что параллельно с подбором людей в правительство может начаться процесс "кадрового обновления Офиса президента".