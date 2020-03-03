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Регион 03.03.2020 16:49

Российские военные: власти Турции заселяют освобожденные от курдов районы Сирии туркоманами

Турция ведет заселение освобожденных от курдов районов Сирии туркоманами, и это привело к кардинальному изменению этнического состава населения, заявили российские военные.

"В ходе проведения турецкими вооруженными силами операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек, в большинстве курдской национальности", - заявил во вторник руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"При этом насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах", - сказал Журавлев.

Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии в начале октября прошлого года с целью создания зоны безопасности, свободной от формирований Отрядов народной самообороны (ОНС). Операция была приостановлена в результате договоренностей Турции с США, а затем с Россией об отводе курдских формирований от границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]