США выделят дополнительные $108 млн гуманитарной помощи Сирии - постпред США при ООН

Администрация США выделит дополнительные $108 млн гуманитарной помощи Сирии, говорится в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт, опубликованном после посещения ею турецко-сирийской границы.
"Администрация Трампа объявляет о (выделении - ИФ) дополнительных $108 млн гуманитарной помощи для народа Сирии", - отмечается в нем. Крафт пояснила, что США, в общей сложности, ранее уже выделили на эти цели $10,5 млрд.
Она добавила, что средства, которые выделяют США, помогут приобрести для сирийцев питьевую воду, теплую зимнюю одежду, пледы, медикаменты, продукты питания.
По словам Келли Крафт, "силы режима Асада при поддержке России и Ирана за последние три месяца усилили полномасштабное наступление против народа Идлиба, убив сотни человек и заставив почти миллион гражданских лиц бежать, чтобы спасти жизни".
"И, хотя деньги помогут решить срочные нужды, это не решает всю проблему. Как сказал на прошлой неделе госсекретарь Помпео, решение заключается в постоянном перемирии и политическом решении конфликта при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и постпред США при ООН Крафт посетят с визитом в Турцию.
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