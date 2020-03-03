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США выделят дополнительные $108 млн гуманитарной помощи Сирии - постпред США при ООН

Администрация США выделит дополнительные $108 млн гуманитарной помощи Сирии, говорится в заявлении постпреда США при ООН Келли Крафт, опубликованном после посещения ею турецко-сирийской границы.

"Администрация Трампа объявляет о (выделении - ИФ) дополнительных $108 млн гуманитарной помощи для народа Сирии", - отмечается в нем. Крафт пояснила, что США, в общей сложности, ранее уже выделили на эти цели $10,5 млрд.

Она добавила, что средства, которые выделяют США, помогут приобрести для сирийцев питьевую воду, теплую зимнюю одежду, пледы, медикаменты, продукты питания.

По словам Келли Крафт, "силы режима Асада при поддержке России и Ирана за последние три месяца усилили полномасштабное наступление против народа Идлиба, убив сотни человек и заставив почти миллион гражданских лиц бежать, чтобы спасти жизни".

"И, хотя деньги помогут решить срочные нужды, это не решает всю проблему. Как сказал на прошлой неделе госсекретарь Помпео, решение заключается в постоянном перемирии и политическом решении конфликта при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и постпред США при ООН Крафт посетят с визитом в Турцию.

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Тэги: США, СИРИЯ, ПОСТПРЕД, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]