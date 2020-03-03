До девяти человек выросло число жертв торнадо на юго-востоке США

Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на штат Теннесси (США), увеличилось до девяти человек, сообщают американские СМИ.

Ранее поступали данные о двух жертвах.

По данным местных экстренных служб, четыре человек погибли в округе Патнам, двое - в города Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, еще один - в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности. Разрушено более 40 зданий, сорваны крыши жилых домов, повреждены линии электропередач.