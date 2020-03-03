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Дальнее зарубежье 03.03.2020 17:00

До девяти человек выросло число жертв торнадо на юго-востоке США

Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на штат Теннесси (США), увеличилось до девяти человек, сообщают американские СМИ.

Ранее поступали данные о двух жертвах.

По данным местных экстренных служб, четыре человек погибли в округе Патнам, двое - в города Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, еще один - в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности. Разрушено более 40 зданий, сорваны крыши жилых домов, повреждены линии электропередач.

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Тэги: США, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]