Сирийский армейский спецназ пытается отбить город Афис у боевиков в Идлибе

Сирийский военный спецназ проводит наступательную операцию против боевиков в районе города Афис, к северу от стратегически важного населенного пункта Саракиб (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".
По его информации, военные уже в ближайшие часы могут освободить Афис, через который проходит ведущая в Турцию автотрасса. В операциях в районе города задействована 25-я дивизия специального назначения.
"Аль-Масдар" сообщает, что по позициям экстремистов к северу от Саракиба наносят удары ВКС РФ.
Ранее во вторник сирийское госагентство САНА сообщило, что сирийские правительственные войска отбили у боевиков несколько населенных пунктов в районе города Саракиб. При этом, по его информации, в течение последних часов военные во время этих боев к западу от автомагистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо, активно применяли артиллерию и ракетное вооружение. Боевики, в свою очередь, пользовались артподдержкой ВС Турции.
В понедельник сообщалось, что сирийские военные вернули контроль над городом Саракиб.
Арабские СМИ подчеркивают, что сирийская армия близка к тому, чтобы отбить у боевиков все территории, захваченные ими в ходе недавнего контрнаступления, совершенного при активной военной поддержке Турции.
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
ВС Азербайджана провели рекогносцировку местности
Президент Азербайджана и губернатор Ростовской области обсудили вопросы сотрудничества
ЦБ Азербайджана планирует 4 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней
Текущий инвестпортфель ЕБРР по Азербайджану составляет $1,1 млрд – вице-президент банка
ЕБРР выходит из литовской E energija, в проект ветропарка вложится General Electric
МОК подтвердил проведение летней Олимпиады - 2020 в Японии
Продажи смартфонов в мире снизились на 1% в 2019 году
Российские туристы не спешат бронировать Турцию, опасаясь ее закрытия - РСТ
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шамкире
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Геранбое
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Компания PROKON открыла новый офис в Анкаре, Турция
Состоялся очередной CEO Brunch
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта