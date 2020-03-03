Сирийский армейский спецназ пытается отбить город Афис у боевиков в Идлибе

Сирийский военный спецназ проводит наступательную операцию против боевиков в районе города Афис, к северу от стратегически важного населенного пункта Саракиб (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".

По его информации, военные уже в ближайшие часы могут освободить Афис, через который проходит ведущая в Турцию автотрасса. В операциях в районе города задействована 25-я дивизия специального назначения.

"Аль-Масдар" сообщает, что по позициям экстремистов к северу от Саракиба наносят удары ВКС РФ.

Ранее во вторник сирийское госагентство САНА сообщило, что сирийские правительственные войска отбили у боевиков несколько населенных пунктов в районе города Саракиб. При этом, по его информации, в течение последних часов военные во время этих боев к западу от автомагистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо, активно применяли артиллерию и ракетное вооружение. Боевики, в свою очередь, пользовались артподдержкой ВС Турции.

В понедельник сообщалось, что сирийские военные вернули контроль над городом Саракиб.

Арабские СМИ подчеркивают, что сирийская армия близка к тому, чтобы отбить у боевиков все территории, захваченные ими в ходе недавнего контрнаступления, совершенного при активной военной поддержке Турции.