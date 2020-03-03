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Дальнее зарубежье 03.03.2020 17:13

G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и готова действовать

Страны "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах.

"Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции во вторник.

"Учитывая потенциальное воздействие COVID-19 на рост глобальной экономики, мы подтверждаем нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от негативных рисков. Наряду с наращиванием усилий по расширению медицинских услуг министры финансов G7 готовы предпринимать действия, включая фискальные меры, в соответствующих случаях для оказания помощи в противодействии вирусу и поддержки экономики на данном этапе", - сообщается в документе, размещенном на сайте Минфина США.

В нем говорится также, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

В G7 входят Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]