G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и готова действовать

Страны "большой семерки" заявили о готовности использовать фискальные меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах.

"Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам телефонной конференции во вторник.

"Учитывая потенциальное воздействие COVID-19 на рост глобальной экономики, мы подтверждаем нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от негативных рисков. Наряду с наращиванием усилий по расширению медицинских услуг министры финансов G7 готовы предпринимать действия, включая фискальные меры, в соответствующих случаях для оказания помощи в противодействии вирусу и поддержки экономики на данном этапе", - сообщается в документе, размещенном на сайте Минфина США.

В нем говорится также, что центральные банки государств "семерки" продолжат полностью выполнять свои мандаты, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост, а также сохраняя устойчивость финансовой системы.

В G7 входят Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада.