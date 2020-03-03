Текущий инвестпортфель ЕБРР по Азербайджану составляет $1,1 млрд – вице-президент банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в проекты в Азербайджане свыше $3,3 млрд, текущий портфель оценивается в $1,1 млрд, заявил первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк.

«До сегодняшнего дня ЕБРР инвестировал в Азербайджан свыше $3,3 млрд. Действующий портфель на сегодняшний день составляет $1,1 млрд», - сказал Ригтеринк на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Алиев на встрече подчеркнул, что основными направлениями деятельности правительства является развитие частного сектора, ненефтяной и зеленой экономики, увеличение доли «зеленой экономики».

«В рамках встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, развития частного сектора, мелиорации и водоснабжения, а также конкретные шаги в данном направлении», - подчеркивается в информации.

А.Мамедов