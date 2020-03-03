Текущий инвестпортфель ЕБРР по Азербайджану составляет $1,1 млрд – вице-президент банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в проекты в Азербайджане свыше $3,3 млрд, текущий портфель оценивается в $1,1 млрд, заявил первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк.
«До сегодняшнего дня ЕБРР инвестировал в Азербайджан свыше $3,3 млрд. Действующий портфель на сегодняшний день составляет $1,1 млрд», - сказал Ригтеринк на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.
Алиев на встрече подчеркнул, что основными направлениями деятельности правительства является развитие частного сектора, ненефтяной и зеленой экономики, увеличение доли «зеленой экономики».
«В рамках встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, развития частного сектора, мелиорации и водоснабжения, а также конкретные шаги в данном направлении», - подчеркивается в информации.
А.Мамедов
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
ВС Азербайджана провели рекогносцировку местности
Президент Азербайджана и губернатор Ростовской области обсудили вопросы сотрудничества
МОК подтвердил проведение летней Олимпиады - 2020 в Японии
Продажи смартфонов в мире снизились на 1% в 2019 году
Российские туристы не спешат бронировать Турцию, опасаясь ее закрытия - РСТ
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шамкире
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Геранбое
Нетаньяху после победы на выборах обещает устранить иранскую ядерную угрозу
Трамп поддержал инициативу Путина о встрече лидеров стран "ядерной пятерки" - Лавров
Зараженный коронавирусом казахстанец сбежал от врачей в Южной Корее
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Компания PROKON открыла новый офис в Анкаре, Турция
Состоялся очередной CEO Brunch
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта