Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8946 RUR   0.0257 GBR   2.1724 TRY   0.2751

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.75 1.99 Brent 51.90 2.23

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 03.03.2020 17:36

ЦБ Азербайджана планирует 4 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 4 марта 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 4 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 28 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе - 26 февраля - ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 4 марта установлен 5,51%-7,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана планирует 2 марта на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 28 дней ЦБ Азербайджана планирует 26 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней ЦБ Азербайджана планирует 24 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 28 дней ЦБ Азербайджана планирует 19 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]