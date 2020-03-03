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СНГ 03.03.2020 17:45

Зараженный коронавирусом казахстанец сбежал от врачей в Южной Корее

У гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус, сообщил во вторник гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на сотрудника полиции города Ансонг.

"По словам сотрудника полиции, два дня назад казахстанцу сделали тест на COVID-19. Сегодня пришли результаты проверки, которые подтвердили наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Однако мужчина после сдачи тестов сбежал. "В полицию обратились санитарные врачи с просьбой найти сбежавшего. Он, по словам медиков, сдал тест, затем вышел в туалет и сбежал", - отмечает телеканал.

По его данным, сотрудница полиции сообщила, что беглец ранее проживал в городе Гунпо и недавно переехал в Ансонг.

Между тем в МИД Казахстана агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что "официальной информации по данному вопросу пока нет".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]