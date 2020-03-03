Зараженный коронавирусом казахстанец сбежал от врачей в Южной Корее

У гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус, сообщил во вторник гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на сотрудника полиции города Ансонг.
"По словам сотрудника полиции, два дня назад казахстанцу сделали тест на COVID-19. Сегодня пришли результаты проверки, которые подтвердили наличие коронавируса", - говорится в сообщении.
Однако мужчина после сдачи тестов сбежал. "В полицию обратились санитарные врачи с просьбой найти сбежавшего. Он, по словам медиков, сдал тест, затем вышел в туалет и сбежал", - отмечает телеканал.
По его данным, сотрудница полиции сообщила, что беглец ранее проживал в городе Гунпо и недавно переехал в Ансонг.
Между тем в МИД Казахстана агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что "официальной информации по данному вопросу пока нет".
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