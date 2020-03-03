Нетаньяху после победы на выборах обещает устранить иранскую ядерную угрозу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник провел встречу с лидерами правых партий, которые проходят по итогам выборов в состав однопалатного парламента Кнессета, сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху, сразу же после того, как стали понятны предварительные итоги голосования, выступил перед своими сторонниками и заявил, что намерен начать переговоры о формировании правительства.

Он пообещал своим избирателям "уничтожить ядерную угрозу Ирана", а также добиваться мира с умеренными арабскими странами. Кроме того, Нетаньяху отметил, что собирается проводить дальнейшие экономические реформы.

"Израильтяне нам доверяют, потому что они знают, что мы обеспечили им лучшее десятилетие в истории Израиля", - сказал он.

Нетаньяху назвал победу на выборах "самой большой за всю его жизнь", поскольку он добился ее на фоне звучащих в его адрес обвинений в коррупции, которые он называет политически мотивированными.

"Эта победа стала еще слаще, поскольку она произошла наперекор всем трудностям... У нас были лимоны, а мы сделали из них лимонад", - сказал он.

Сторонники Нетаньяху приветствовали его возгласами: "Биби, король Израиля". Нетаньяху в стране часто называют Биби, сокращая его имя Биньямин.

Также они призвали его не формировать правительство национального единства с "Кахоль-Лаван". Он не ответил на это, но заявил, что сформирует националистическое правительство.

При этом лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц заявил, что не стоит делать выводы, пока все голоса не подсчитаны.

"У Нетаньяху нет 61 голоса, чтобы сформировать правительство", - отметил он.

После подсчета 90% голосов у блока правых партий во главе с Нетаньяху 59 мандатов в Кнессете, у левых и арабских партий - 54 места. Официально результаты выборов в Израиле традиционно объявляют неделю спустя после их проведения.

Израильские СМИ полагают, что в этот раз Нетаньяху удастся найти одного или двух "перебежчиков" из других партий, чтобы сформировать правительство и получить одобрение в Кнессете.

Нетаньяху важно как можно скорее сформировать правительство, поскольку слушания по рассмотрению дел о коррупции в его отношении начнутся 17 марта.

В январе генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в суд.

Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.