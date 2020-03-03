МОК подтвердил проведение летней Олимпиады - 2020 в Японии

Международный олимпийский комитет не планирует отменять летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио из-за коронавируса, сообщает пресс-служба МОК во вторник.
"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", - говорится в заявлении МОК.
Исполком МОК "высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры рабочей группы, созданной в феврале, в которую вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", представители властей Токио и правительства Японии, а также представители Всемирной организации здравоохранений (ВОЗ), по подготовке к Олимпиаде".
Международный олимпийский комитет также поблагодарил ВОЗ "за ценные советы и сотрудничество".
МОК высоко оценил помощь и солидарность национальных олимпийских комитетов, спортсменов, международных федераций и правительств в подготовке к Играм.
"Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса", - говорится в сообщении.
Заседание исполкома МОК, посвященное подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио и проблеме коронавируса, проходит во вторник в Лозанне.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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