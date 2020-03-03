Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шамкире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник совершил визит в Шамкирский район, сообщает сайт главы государства.
Также в рамках визита президент принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы.
Глава государства принял участие и в открытии Шамкирского комплекса водоочистительных установок.
Х.Насирзаде
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