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Дальнее зарубежье 03.03.2020 17:55

Трамп поддержал инициативу Путина о встрече лидеров стран "ядерной пятерки" - Лавров

Президент США Дональд Трамп согласился на встречу "ядерной пятерки" (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай) по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот, совсем недавно, президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - сказал Лавров журналистам во вторник.

Министр добавил: " Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено".

Говоря о повестке дня этой встречи Лавров сказал: "Повестка дня, как мы себе видим и как мы об этом сообщили нашим партнерам по "пятерке" постоянных членов СБ ООН, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, ответственность которого закреплена в уставе ООН".

"Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением, это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угрозы человечеству", - продолжил Лавров, подчеркнув, что все эти темы "требуют осмысления на самом высоком уровне".

"Конечно, вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которые требуют срочных и неотложных шагов, но в более широком плане речь идет и о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", - сказал российский министр.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, выступая 23 января в Иерусалиме на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", предложил организовать саммит России, КНР, США, Франции и Великобритании для обсуждения самых серьезных мировых проблем.

Президент Путин подчеркнул, что страны-основательницы ООН, 75-летие которой отмечается в этом году, "несут особую ответственность за сохранение цивилизации".

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Тэги: РОССИЯ, ИНИЦИАТИВА, ТРАМП, ПОДДЕРЖКА


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