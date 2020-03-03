Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Снижение ставки Федеральной резервной системой даст целенаправленный толчок американской экономике, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС во вторник экстренно снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Последний раз такой шаг между запланированными заседаниями предпринимался во времена финансового кризиса 2008 года.

В ходе пресс-конференции после этого решения Пауэлл сказал, что основы экономики США остаются стабильными, но вирус принес новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет экономике оставаться сильной, полагает он.

При этом он отметил, что не было никаких политических соображений при решении снизить ставку.

"Мы всегда будем принимать решения в интересах американского народа", - заявил Пауэлл.

Глава Федрезерва сказал, что COVID-19 будет оказывать давление на экономическую активность, но непонятно, как долго.

"Я не думаю, что кто-либо знает, сколько это продлится", - сказал Пауэлл, отвечая на вопрос о коронавирусе.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривал ли FOMC другие инструменты, помимо снижения ставки. "Мы рассматриваем все наши инструменты, но в текущем контексте - нет", - сказал председатель Федрезерва.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего сокращения ставки, Пауэлл сказал, что, как и говорилось в заявлении FOMC, "мы готовы использовать наши инструменты и действовать надлежащим образом в зависимости от поступающих новостей".

В сообщении комитета отмечалось, что он "внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики".

Ранее во вторник страны "большой семерки" заявили о готовности предпринять меры в случае ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавируса, при этом не объявив о каких-либо конкретных шагах. "Мы, министры финансов и главы центральных банков G7, внимательно следим за распространением COVID-19 и его влиянием на рынки и экономические показатели", - говорилось в сообщении.

Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил о возможности скоординированных действий G7 в будущем. По его словам, заявление "семерки" было декларацией общей поддержки на высоком уровне. Представители G7 "собрались вместе как группа и сказали, что мы будем использовать все возможности" для того, чтобы оказать поддержку экономике, отметил руководитель ФРС.