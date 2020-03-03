Саудовская Аравия вводит двухнедельный запрет на въезд в страну для некоторых жителей стран Персидского Залива

Эр-Рияд во вторник в связи с распространением коронавируса ввел 14-дневный запрет на въезд в Саудовскую Аравию тем жителям стран Персидского залива, которые вернулись недавно из-за пределов региона, сообщили во вторник саудовская пресса.
По данным СМИ, жители ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара, выезжавшие до этого за пределы региона, перед въездом в Саудовскую Аравию должны провести на родине две недели.
В случае, если в течение этого времени у них не проявятся признаки заражения, им будет предоставлено право на въезд в королевство.
Кроме того, со ссылкой на МВД Саудовской Аравии саудовская пресса сообщает, что саудовцы, возвратившиеся из упомянутых стран, должны проинформировать власти королевства о своих перемещениях в последние 14 дней.
Накануне Минздрав Саудовской Аварии сообщил о выявлении первого случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19.
Инфицированный недавно вернулся из Ирана, где стремительно растет число заражений "уханьским" вирусом.
По состоянию на 3 марта в мире выявлено более 92,3 тыс. случаев заражения, смертельный исход зафиксирован в более 3,1 тыс. случаях.
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