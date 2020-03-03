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Дальнее зарубежье 03.03.2020 20:54

Саудовская Аравия вводит двухнедельный запрет на въезд в страну для некоторых жителей стран Персидского Залива

Эр-Рияд во вторник в связи с распространением коронавируса ввел 14-дневный запрет на въезд в Саудовскую Аравию тем жителям стран Персидского залива, которые вернулись недавно из-за пределов региона, сообщили во вторник саудовская пресса.

По данным СМИ, жители ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара, выезжавшие до этого за пределы региона, перед въездом в Саудовскую Аравию должны провести на родине две недели.

В случае, если в течение этого времени у них не проявятся признаки заражения, им будет предоставлено право на въезд в королевство.

Кроме того, со ссылкой на МВД Саудовской Аравии саудовская пресса сообщает, что саудовцы, возвратившиеся из упомянутых стран, должны проинформировать власти королевства о своих перемещениях в последние 14 дней.

Накануне Минздрав Саудовской Аварии сообщил о выявлении первого случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19.

Инфицированный недавно вернулся из Ирана, где стремительно растет число заражений "уханьским" вирусом.

По состоянию на 3 марта в мире выявлено более 92,3 тыс. случаев заражения, смертельный исход зафиксирован в более 3,1 тыс. случаях.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЗАЛИВ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]