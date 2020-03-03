Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана, пройдут карантин – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в стране находится под контролем.

«В настоящее время одним из актуальных вопросов в мире является коронавирус и, можно сказать, все страны обсуждают этот вопрос. Что касается Азербайджана, то могу сказать, что вопрос под контролем и согласно моему поручению кабинет министров выделил дополнительно 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу) на покупку лекарств и медицинских принадлежностей», - сказал Алиев во вторник при открытии Центральной районной больницы Геранбойского района (запад страны).

По его словам, кроме этого, предпринимаются специальные меры для эвакуации граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время в Иране. «Они будут возвращены на родину, как сухопутным, так и воздушным путем. Но все должны понимать, что им придется пройти карантин, чтобы вирус в Азербайджане не распространился», - отметил он.

Президент считает низкой вероятность распространения коронавируса в Азербайджане. С целью предотвращения вируса, власти страны приняли решение о временном закрытии школ, вузов, детских садов. Кроме этого, ежедневно проводятся мониторинги.

Алиев добавил, что власти Азербайджана находятся в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), решаются вопросы поставки в страну необходимых тестов для выявления болезни.

«При этом мы не осуществляем никаких ограничений в грузоперевозках, в том числе транзитных», - добавил он.

Президент также прокомментировал вопрос нехватки масок в аптеках. «Это нечем объяснить, так как у нас достаточный резерв масок. Видимо, кто-то хочет воспользоваться этой ситуацией и увеличить свои доходы. Всем правоохранительным органам поручено, если будут выявлены такие факты, принять серьезные меры наказания в отношении нарушителей», - сказал он.

Алиев заверил граждан, что власти Азербайджана предпринимают все необходимые меры. «Текущая ситуация свидетельствует, что причин для беспокойства нет. У большинства лиц, находящихся на карантине, не выявлено симптомов вируса», - добавил президент.

В Азербайджане до сих пор выявлено 3 случая заражения коронавирусом. Из них двое граждан Азербайджана, еще один – гражданин России, который въехал в Азербайджан из Ирана. Кроме этого, на карантине находятся свыше 220 человек.

А.Азизов