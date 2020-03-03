Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8946 RUR   0.0257 GBR   2.1724 TRY   0.2751

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.75 1.99 Brent 51.90 2.23

Погода в Баку

  ночь день

Социум 03.03.2020 20:40

Граждане Азербайджана, эвакуированные из Ирана, пройдут карантин – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в стране находится под контролем.

«В настоящее время одним из актуальных вопросов в мире является коронавирус и, можно сказать, все страны обсуждают этот вопрос. Что касается Азербайджана, то могу сказать, что вопрос под контролем и согласно моему поручению кабинет министров выделил дополнительно 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу) на покупку лекарств и медицинских принадлежностей», - сказал Алиев во вторник при открытии Центральной районной больницы Геранбойского района (запад страны).

По его словам, кроме этого, предпринимаются специальные меры для эвакуации граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время в Иране. «Они будут возвращены на родину, как сухопутным, так и воздушным путем. Но все должны понимать, что им придется пройти карантин, чтобы вирус в Азербайджане не распространился», - отметил он.

Президент считает низкой вероятность распространения коронавируса в Азербайджане. С целью предотвращения вируса, власти страны приняли решение о временном закрытии школ, вузов, детских садов. Кроме этого, ежедневно проводятся мониторинги.

Алиев добавил, что власти Азербайджана находятся в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), решаются вопросы поставки в страну необходимых тестов для выявления болезни.

«При этом мы не осуществляем никаких ограничений в грузоперевозках, в том числе транзитных», - добавил он.

Президент также прокомментировал вопрос нехватки масок в аптеках. «Это нечем объяснить, так как у нас достаточный резерв масок. Видимо, кто-то хочет воспользоваться этой ситуацией и увеличить свои доходы. Всем правоохранительным органам поручено, если будут выявлены такие факты, принять серьезные меры наказания в отношении нарушителей», - сказал он.

Алиев заверил граждан, что власти Азербайджана предпринимают все необходимые меры. «Текущая ситуация свидетельствует, что причин для беспокойства нет. У большинства лиц, находящихся на карантине, не выявлено симптомов вируса», - добавил президент.

В Азербайджане до сих пор выявлено 3 случая заражения коронавирусом. Из них двое граждан Азербайджана, еще один – гражданин России, который въехал в Азербайджан из Ирана. Кроме этого, на карантине находятся свыше 220 человек.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, БОРЬБА


Похожие новости


ЕС выделяет более 230 млн евро на борьбу с коронавирусом США выделят на борьбу с коронавирусом в стране $66 млн Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]