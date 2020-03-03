Азербайджан узнал соперников в рамках Лиги Наций

Определись соперники сборной Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций-2020/21.

Во вторник состоялась жеребьевка турнира, по результатам которой стало известно, что Азербайджан сыграет с Люксембургом, Кипром и Черногорией.

Азербайджан сыграет в Лиги Наций в группе C в первой группе.

А.Азизов