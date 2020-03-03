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Спорт 03.03.2020 21:24

Азербайджан узнал соперников в рамках Лиги Наций

Определись соперники сборной Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций-2020/21.

Во вторник состоялась жеребьевка турнира, по результатам которой стало известно, что Азербайджан сыграет с Люксембургом, Кипром и Черногорией.

Азербайджан сыграет в Лиги Наций в группе C в первой группе.

А.Азизов

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Тэги: ФУТБОЛ, ТУРНИР, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]