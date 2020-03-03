Азербайджан узнал соперников в рамках Лиги Наций

Определись соперники сборной Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций-2020/21.
Во вторник состоялась жеребьевка турнира, по результатам которой стало известно, что Азербайджан сыграет с Люксембургом, Кипром и Черногорией.
Азербайджан сыграет в Лиги Наций в группе C в первой группе.
А.Азизов
Армения исключает возможность участия Турции в карабахском урегулировании - МИД
ВС Азербайджана провели рекогносцировку местности
Президент Азербайджана и губернатор Ростовской области обсудили вопросы сотрудничества
Техкомитет ОПЕК+: на нефтяном рынке слишком много неопределенностей, пусть решают министры
Белнефтехим продолжает работу по привлечению к поставкам нефти малых российских НК
Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шамкирском районе
Президент Алиев распорядился выделить 3 млн манатов для бурения 43 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера Украины
В тбилисских гостиницах из-за коронавируса отменены до 90% броней - глава Ассоциации отелей и ресторанов
Отменившие туры в Италию из-за вируса россияне смогут бесплатно переоформить визы
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Компания PROKON открыла новый офис в Анкаре, Турция
Состоялся очередной CEO Brunch
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта