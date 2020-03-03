Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны

Премьер-министр Грузии распорядился в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 приостановить с 4 по 16 марта учебный процесс во всех учебных заведениях на территории страны.

Согласно прежнему распоряжению главы правительства, которое также основывалось на рекомендации межведомственного координационного совета по коронавирусу, учебный процесс был приостановлен со 2 по 16 марта только в государственных школах и детских садах, а также в некоторых вузах Грузии.

Решение о расширении перечня, включившего в себя и все частные учебные заведения по всей Грузии, было принято премьером во вторник по итогам очередного заседания совета.

Всем учебным заведениям страны поручено производить во всех вверенных им зданиях дезинфекционные работы в соответствии с протоколом, установленным Минздравом Грузии.

Кроме того, экономической группе межведомственного координационного совета совместно с Национальным банком Грузии поручено разработать специальный план, чтобы минимизировать возможное негативное воздействие коронавируса на экономику страны.

Ранее во вторник сообщалось, что представители индустрии туризма Грузии, занимающей ключевую роль в платежном балансе страны, в связи с серьезными проблемами, возникшими в их бизнесе из-за распространения в мире коронавируса COVID-19, решили обратиться к властям с просьбой об отсрочке налогов и содействии в отношениях с банками по погашению кредитов, поскольку их сектор оказался на грани банкротства.

По словам главы Минэкономразвития Грузии Турнава, прямой ущерб этого сектора только от прекращения полетов из Китая и Ирана составляет порядка 30 млн лари (около $11 млн) в месяц. "Исходя из того, сколько времени продлятся эти ограничения, убытки увеличатся. Мы очень надеемся, что мир быстро справится с этим вызовом", - заявила Турнава на прошлой неделе.

В Грузии в настоящее время подтверждены три случая заболевания коронавирусом COVID-19. В карантинных зонах находятся около 150 граждан Грузии и других стран, в медицинских учреждениях - 41 человек с возможными симптомами этого вируса.

Грузия 29 января приостановила на два месяца прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса, а с 23 февраля приостановила прямое авиасообщение с Ираном по той же причине. С 26 февраля правительство приняло решение ограничить въезд в страну и через сухопутные участки границы для граждан Ирана. В аэропортах и на наземных пунктах пропуска через госграницу Грузии медицинскую проверку проходят все прибывающие из стран, где распространился коронавирус.