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ТЭК 03.03.2020 21:46

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 взлетели на $1,66 (на 3,2%) - до $53,56 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $1,15 (на 2,46%) - до $47,9 за баррель.

ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]