Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.
"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник вечером.
Народный депутат Михаил Радуцкий также подтвердил эту информацию, отметив, что заявление об отставке Гончарук написал еще в январе.
Верховная Рада соберется 4 марта на внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского, который приедет в парламент. В повестке дня были анонсированы кадровые перестановки в правительстве.
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