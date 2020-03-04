Голосование на праймериз демократов в штате Теннеси продлено из-за торнадо

Окружной суд постановил, что голосование на праймериз демократов в округе Дейвидсон (штат Теннеси) будет продлено на три часа.

Судья одобрил пять участков, продлевающих голосование до 23 часов. Между тем режим других мест для голосования останется прежним - они будут работать до 20.00

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (04:00).

Ранее сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности около 00:40 по местному времени (9:40).