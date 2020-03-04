Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8946 RUR   0.0257 GBR   2.1724 TRY   0.2751

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.03.2020 09:53

Голосование на праймериз демократов в штате Теннеси продлено из-за торнадо

Окружной суд постановил, что голосование на праймериз демократов в округе Дейвидсон (штат Теннеси) будет продлено на три часа.

Судья одобрил пять участков, продлевающих голосование до 23 часов. Между тем режим других мест для голосования останется прежним - они будут работать до 20.00

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (04:00).

Ранее сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности около 00:40 по местному времени (9:40).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СУПЕРВТОРНИК, ГОЛОСОВАНИЕ, ТОРНАДО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]