Голосование на праймериз демократов в штате Теннеси продлено из-за торнадо

Окружной суд постановил, что голосование на праймериз демократов в округе Дейвидсон (штат Теннеси) будет продлено на три часа.
Судья одобрил пять участков, продлевающих голосование до 23 часов. Между тем режим других мест для голосования останется прежним - они будут работать до 20.00
В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.
Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.
Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (04:00).
Ранее сообщалось, что мощный торнадо обрушился на город Нэшвилл и его окрестности около 00:40 по местному времени (9:40).
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