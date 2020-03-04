Байден выиграл праймериз в штате Вирджиния, Сандерс в Вермонте - прогнозы СМИ

Бывший вице-президент Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в Вирджинии, следует из прогнозов местных СМИ.

Согласно им, Байден на праймериз в Вирджинии финишировал впереди Берни Сандерса, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и сенатора Элизабет Уоррен.

Вирджиния - четвертый по величине штат, голосующий в ходе так называемого "супервторника". Он отправляет на съезд Демократической партии 99 делегатов.

Между тем, СМИ предсказывают победу Сандерса в его родном штате Вермонт. Там насчитывается 16 делегатов Демократической партии.

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого состоятся внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (04:00).