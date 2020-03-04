ВОЗ сообщила об острой нехватке защитных средств для предотвращения заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание защитных средств от коронавируса во всем мире.
В результате, отметили в организации, медицинские работники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.
"Цены на хирургические маски выросли в шесть раз, на респираторы N95 - более чем в три раза, а защитные костюмы - в два раза", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге
По его словам, "поставки могут занять месяцы, манипуляции на рынке широко распространены, и средства часто продаются тому, кто больше заплатит".
ВОЗ подсчитала, что для удовлетворения растущего мирового спроса производство средств защиты должно быть увеличено на 40%. По оценке организации, медикам ежемесячно требуется не менее 89 млн медицинских масок, 76 млн пар перчаток и 1,6 млн пар защитных очков.
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