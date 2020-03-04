Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8946 RUR   0.0257 GBR   2.1724 TRY   0.2751

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.18 0.43 Brent 51.86 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 04.03.2020 09:34

ВОЗ сообщила об острой нехватке защитных средств для предотвращения заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание защитных средств от коронавируса во всем мире.

В результате, отметили в организации, медицинские работники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.

"Цены на хирургические маски выросли в шесть раз, на респираторы N95 - более чем в три раза, а защитные костюмы - в два раза", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге

По его словам, "поставки могут занять месяцы, манипуляции на рынке широко распространены, и средства часто продаются тому, кто больше заплатит".

ВОЗ подсчитала, что для удовлетворения растущего мирового спроса производство средств защиты должно быть увеличено на 40%. По оценке организации, медикам ежемесячно требуется не менее 89 млн медицинских масок, 76 млн пар перчаток и 1,6 млн пар защитных очков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВОЗ, МАСКИ, ДЕФИЦИТ


Похожие новости


Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ ВОЗ ставит под сомнение эффективность измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса Глава ВОЗ предупредил о хроническом дефиците медицинских масок из-за коронавируса Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ Гендиректор ВОЗ советует миру не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]