ВОЗ сообщила об острой нехватке защитных средств для предотвращения заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание защитных средств от коронавируса во всем мире.

В результате, отметили в организации, медицинские работники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.

"Цены на хирургические маски выросли в шесть раз, на респираторы N95 - более чем в три раза, а защитные костюмы - в два раза", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге

По его словам, "поставки могут занять месяцы, манипуляции на рынке широко распространены, и средства часто продаются тому, кто больше заплатит".

ВОЗ подсчитала, что для удовлетворения растущего мирового спроса производство средств защиты должно быть увеличено на 40%. По оценке организации, медикам ежемесячно требуется не менее 89 млн медицинских масок, 76 млн пар перчаток и 1,6 млн пар защитных очков.