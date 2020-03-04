В связи с распространением коронавируса в стране президент Южной Кореи отменил зарубежные визиты - администрация

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отменил ранее запланированные визиты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции, сообщила его администрация в среду.

Представитель администрации сообщил журналистам, что все три страны "с пониманием" отнеслись к изменению планов. Он отметил, что Мун Чжэ Ин в ближайшее время намерен связаться с лидерами этих стран по телефону.

По состоянию на утро среды, 4 марта, в Южной Корее насчитывается 5,328 тыс. инфицированных коронавирусом Covid-19, в 33 случаях зафиксирован летальный исход, за истекшие сутки число заболевших выросло на 516 подтвержденных случаев.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап", в связи с быстрым ростом в Южной Корее числа заразившихся уже 92 страны мира ввели различного рода ограничения на въезд на свои территории граждан РК.

По данным агентства, которое ссылается на МИД Южной Кореи, Сеул прилагает дипломатические усилия, чтобы убедить правительства различных стран мира воздержаться от слишком жестких ограничительных мер в отношении южнокорейских представителей.

Так, министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в минувший вторник провела телефонные беседы с коллегами из Индии, Ирака, Индонезии и Сальвадора, обратившись к ним с просьбой смягчить ограничительные меры.

Соединенные Штаты пока не ввели ограничений на въезд. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за Южной Кореей в связи со вспышкой коронавируса и примет решение о введении ограничений на поездки граждан своего азиатского союзника "в нужное время".