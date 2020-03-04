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Дальнее зарубежье 04.03.2020 09:39

США на следующей неделе проверят 1 млн человек на наличие коронавируса

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что власти готовы тестировать на наличие нового коронавируса до 1 млн человек еженедельно.

По словам Пенса, которого цитируют журналисты пула, комплекты для тестирования 1 млн человек будут разосланы в ближайшее время. А уже на следующей неделе планируется протестировать 1 млн человек.

Он отметил, что теперь "любой американец может быть протестирован" независимо от того, есть ли у него симптомы заболевания.

Пенс также напомнил, что покупать медицинские маски для защиты от коронавируса не стоит.

"Американскому народу нет необходимости покупать маски", - сказал вице-президент.

Согласно ему, на данный момент в США зарегистрировано 77 случаев заражения новым типом коронавируса в 13 штатах, 9 человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]